Closing Time | Jump Jive An’ Wail

Een paar weken terug bezocht ik het Gelderse dorpje Hummelo. Er was daar een kleinschalige kunstroute over het landgoed Enghuizen van graaf Van Rechteren-Limpurg (geen typo). En als je in Hummelo bent, dan drink je natuurlijk een kopje koffie bij De Gouden Karper, en ga je ook even op bedevaart naar het standbeeld, brons, van Normaal, niet te missen aan de Dorpsstraat.

Zeg je Normaal, dan zeg je boeren. Je weet waar hun sympathie ligt, zie bijvoorbeeld het zydeco-achtige nummer De boer is troef. En er is wantrouwen tegen de politici in Den Haag en sowieso alle mensen in de Randstad, lui uit het westen.

In Amerika was er in 1985 een grote actie, FarmAid, met bijbehorend concert, om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de noodlijdende boeren. Het was niet de eerste keer dat de boeren daar in de problemen kwamen. In de jaren dertig sloeg de grote droogte toe in het midden van de Verenigde Staten. Er was geen oogst. En een heleboel boeren gingen failliet.

Bij FarmAid traden een boel artiesten op, o.a. Bob Dylan, B.B. King, The Blasters, Tom Petty , Neil Young, Lou Reed, Johnny Cash, Roy Orbison, Ry Cooder and many, many more waaronder Brian Setzer.