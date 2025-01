Een tijdje terug kwam ik dit liedje tegen in parodievorm: het leent zich namelijk nogal voor foute ‘vertalingen’. Maar in China is het sinds het werd uitgebracht in 2009 enorm populair.

De folkzanger Chuan Zi (met die baard) is dat eveneens, omdat hij zingt over het soort dingen die gewone mensen bezighouden. Dat heeft ‘m eens acht jaar cel gekost, maar dat schijnt er nou eenmaal bij te horen in China.