Closing Time | Jacob Collier

Neeeee! we hebben Jacob Collier nog nooit behandeld hier. Dat moet onmiddelijk rechtgezet worden, want de man is een ware hype in de muziekwereld, en met name veel youtube-muzikanten zijn lyrisch over alles wat hij doet.

Zijn handelsmerk is het tot in het extreme doorvoeren van harmonie in zangpartijen, door soms letterlijk vele tientallen zangtonen van zichzelf over elkaar heen op te nemen. Hij is bekend geworden met het vertolken en drastisch her-arrangeren van bekende bestaande nummers, maar schrijft ook eigen nummers. En neemt uiteraard alles zelf op, speelt alles zelf, etc. Kortom, een alleskunnertje.

En vooruit dan, daarom even twee:

Hier in het extreem overdubben en herarrangeren van vocalen, een filmpje dat begint met de stemmen van 150 bekende en minderbekende artiesten van over de hele wereld die allemaal het woord “moon” zingen.

En hier met z’n eigen nummer: