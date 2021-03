Closing Time | Isolation

Het gaat niet goed met Aleksej Navalny.

De Russische oppositieleider verblijft in Pokrov,

een strafkolonie waar hij een straf uit moet zitten

van tweeënhalf jaar. De strafkolonie is berucht vanwege

haar strenge regime en mishandeling van gedetineerden.

Navalny wordt medische zorg onthouden en hij wordt

gemarteld door slaaponthouding. De woordvoerder

van president Poetin, Dimitri Peskov,

wijst de aantijging van de hand: Navalny

wordt net als alle andere gevangen in Pokrov gewoon

’s nachts elk uur gewekt, o.a. door met een zaklamp recht

in het gezicht schijnen. En dan is er die man die hem

dan filmt en hardop de tijd noemt. Dit gebeurt elke nacht,

elk uur, continu, nacht in, nacht uit, altijd. Tot het ochtend wordt.

‘Om de orde en discipline te handhaven.’

Dus ja, wat is het probleem precies?

——————————————————————————————————————————————————————–

(Aleksej Navalny zit niet, ook al doet de titel van de song dat misschien wel vermoeden, in isolatie in Pokrov. Maar de meeste songs met als thema prison vielen af vanwege te ongeschikt voor zijn specifieke situatie.)