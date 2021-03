Closing Time | I’m Not Your Dog

Baxter Dury, Dury, Dury, waar ken ik die naam van. Toch niet toevallig familie van Ian Dury? Het is zijn zoon. En hij was al in 1977 te zien als vijfjarige op die LP hoes van New Boots And Panties!! Naast zijn vader, Ian Dury. Baxter staat links, Ian rechts. Die foto is gemaakt voor de Ondergoed & Lingeriewinkel Axfords. Voor de fans: 306, Vauxhaull Bridge Road, Westminster, London.

Baxter Dury heeft een plaat gemaakt waarin de jaren tachtig weerklinken, met Franse accenten. Nostalgisch. En dat past wel mooi bij zijn donkere, doorrookte stem, als was hij een Serge Gainsbourg in een oude nachtclub. Gelukkig is Baxter een dansbare romanticus.