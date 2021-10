Closing Time | Huisjesmelkers

Morgen is de Woonopstand in Rotterdam, en dit is alweer het laatste lied dat we voor het protest plaatsen. “Utrecht, vertel me, waarom ben je zo pleurisduur?” vraagt Onkruid zich af. En terecht, ook studenten worden hard getroffen door de wooncrisis. Inmiddels is het zo erg dat sommige studenten hun scriptie niet inleveren omdat ze dan uit hun studentenkamer moeten, en zijn er internationale studenten die van bank tot bank gaan omdat ze geen plek om te wonen kunnen vinden.

Onkruid (insta) is een Utrechts electropop-duo en bestaat uit Illés Plompen en Lauren Vorstenbosch. Het nummer is een klaaglied over de huidige wooncrisis, en de manier waarop jongeren hier de dupe van worden.

Mocht het woondemo-stokje wordt doorgegeven aan Utrecht stel ik voor dat dit de soundtrack van dat protest wordt.