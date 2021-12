Closing Time | History Song

Een gelegenheidsband, of hoe noem je zoiets als de muzikanten, die voor de gelegenheidsband zijn samengevoegd, nog een eindje verder gaan? The Good, The Bad And The Queen. Damon Albarn (Blur) op zang, Paul Simonon (The Clash) op gitaar. Wat dan begon in de studio, eindigde op de grote muziekfestivals.

Noot voor de jonge lezer: een muziekfestival was een weide vlak bij een dorp of stadje in de provincie waar, in de zomer, vanaf ongeveer twaalf uur ’s middags tot twaalf uur middernacht op een groot podium muzikanten speelden. En op de weide van een krappe twee hectare, stonden dan ongeveer 50 tot 60 duizend muziekliefhebbers dicht opeengepakt om niks van hun favoriete band te misen.

En vanaf het podium doken de fans dan op het publiek om dan op handen gedragen te worden. En helemaal vooraan botsten de fans tijdens het dansen tegen elkaar aan, het bier en de zweetdruppels spatte alle kanten op en zei een meisje, dat je nog maar een uur kende, tegen je dat ze je toch wel echt zoenen moest.