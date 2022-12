Closing Time | Himesh Patel

De film Yesterday (2019; momenteel op Netflix) oogt als een simpele feel-good movie. De hele wereld blijkt de Beatles te zijn vergeten, op één B-artiest na, gespeeld door Himesh Patel. Die plagieert de Fab Four en lijkt een geweldige carrière te gaan krijgen.

De film loopt desondanks goed af. De held sluit het meisje in zijn armen.

Fin.

Een onderhoudende film zonder veel pretenties, denk je, en dat is ook zo. Maar ergens zegt iemand terloops dat de wereld zonder de Beatles minder mooi zou zijn. “A world without the Beatles is a world that’s infinitely worse.”

Het is natuurlijk krek zo. We nemen schoonheid als vanzelfsprekend aan en missen haar pas als ze is verdwenen.

Een wereld zonder de liedjes van de Beatles, zonder de schilderijen van Vermeer, zonder Woutertje Pieterse… Weet je, je zou prima in zo’n wereld kunnen leven, maar het zou allemaal wat minder mooi zijn, wat minder de moeite waard.

Hier is het eerbetoon aan het beroemde rooftop concert. Himesh Patel speelt Help! En ook al is het niet het origineel, het swingt de pan uit en klinkt als een klok.