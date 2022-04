Jimi Hendrix zou dit jaar 80 zijn geworden, op 27 november, als hij niet al op 18 september 1970 was overleden. En dan denk je toch, what if…. Wat als hij nog steeds geleefd zou hebben, wat zou hij dan hebben gedaan de afgelopen 52 jaar? En wat zou hij nu doen? Zou hij nog steeds spelen, zou hij nog optreden? En wat zou hij dan spelen, en hoe? Blues, jazz, soul, hiphop? Of zou hij de politiek in zijn gegaan, gaan acteren misschien?

Ik ben benieuwd waarmee de bladen, internet, de kranten en de tv komen op Hendrix’ tachtigste verjaardag. Wie weet duikt er nog een onbekend nummer op. Of is allemaal dezelfde opgewarmde ouwe meuk, leuk voor de boomers.

Hey Joe valt misschien ook wel onder ‘ouwe meuk’, ingelijfd door Top 2000 en Arbeidsvitaminen, er valt haast niet meer neutraal naar te luisteren. De sjeu is er inmiddels wel uitgewrongen. Maar toch, als je de song een paar jaar niet gehoord hebt, dan pakt-ie je zo weer in met z’n smoothe gitaar en zang. (En vergeet die bas en drums niet.)