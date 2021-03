Closing Time | Help Somebody

Koop je een cd, stop je ‘m thuis in je cd-speler, en dan zie je dat-ie maar net over de 30 minuten gaat. Tien songs, dertig minuten. Dat zal dan wel een beetje wave muziek zijn, beetje vlot poppy, klopt dat? Beetje jaren tachtig ook toevallig? Ja, dat klopt. Maar voel ik me dan ook lichtelijk bekocht? Want voor hetzelfde geld had ik nou een plaat van 69 minuten beluisterd, toch? Nee, gelukkig niet, want het is een plaat met frisse pop waar ik vrolijk van word. En het helpt natuurlijk dat ik een nostalgicus ben. En RVG (Romy Vager Group) heeft met Ferral, want zo heet die cd, een leuke plaat gemaakt. ‘Help Somebody’ is op die plaat precies het vijfde nummer. Dat nummer met die prachtige lichte gitaar. Maar vlak beslist die andere 9 nummers niet uit, ik had al zo’n moeite met kiezen.

In de jaren tachtig had je het fameuze ‘Flying Nun label’. Als je een plaat van dat label kocht, dan had je een leuke en hippe Australische of Nieuw-Zeelandse plaat in je handen, beslist. Dat is dus niet veranderd. En de zangeres van RVG, ik weet eigenlijk niet of ik erover moet beginnen, maar de zangeres, Romy Vager, naar wie de band is genoemd, was vroeger man.