Closing Time | Heartland

‘Heartland’ is een van de minder bekende nummers van U2, en bezingt het binnenlandse hart van Amerika, naar aanleiding van een trip die zanger Bono en bassist Adam Clayton maakten door de Mississipi Delta.

Het verscheen in 1988 op de plaat ‘Rattle & Hum’ en daar aan gekoppelde, gelijknamige documentaire van Phil Joanou. De plaat is misschien meer nog dan het voorgaande album The Joshua Tree een verkenning van de Amerikaanse cultuur, en dan met name de hedendaagse mythe die de Verenigde Staten van zichzelf hebben geschapen.