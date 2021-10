Closing Time | Grimm

Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat de toenmalige band van André Manuel (Krang) de plaat Gluut uitbracht. Die werd nog deels bekostigd met een of andere subsidie om de regionale kunsten aan te moedigen: alle nummers waren namelijk in Twents dialect en naar verwachting zou de plaat geen commercieel succes worden.

De CD zat in een merkwaardig plastic constructie, die nog het meest weg had van een uitvergrote pillendoos, en die grof beschilderd was door de bandleden van Krang zelf. Geen idee hoeveel exemplaren ervan zijn gemaakt. Zal nu wel een collector’s item zijn geweest.

Wat me echter trof was hoezeer Manuel de tijdgeest aanvoelde, als hij zong over de electorale wind die conservatief rechts kreeg na de moord op Pim Fortuyn. Die geest van Pim zweeft nog altijd over het land, de media en de politiek. Al twintig jaar lang.