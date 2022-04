Closing Time | Floating Sequence

Van het album ‘Moondawn’ uit 1976, de ‘song’, tussen aanhalingstekens, Floating Sequens, want er wordt niet op gezongen. Er staat geen taal in de weg, er is alleen klank, ritme (niet altijd), muziek, elektronica.

Ambient, toen ambient nog niet bestond. Elektronica, synthesizers, piepjes hier, piepjes daar, herhalingen, drumcomputer – en misschien een blowtje, het heeft een hypnotiserend effect, laat je meevoeren, dobber mee op die rivier, geef je over en zweef mee op die klanktapijten, droom weg en space out. Het is geen doorsnee popsingletje van drie minuten, neem de tijd, ontspan, heb geduld.

De man op de toetsen was Klaus Schulze, min of meer bekend, dan wel legendarisch, van onder andere, Tangerine Dream. Pionier, muzikant en componist in de elektronische muziek, Klaus is overleden. Hij was muziek tot het eind. Hij is 74 jaar geworden.