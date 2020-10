Closing Time | Down In The Sewer

Jeroen van Merwijk is erg ziek. Ik las het nu al een paar keer. En ik zag hem onlangs op televisie. Zo’n programma waarin er teruggeblikt wordt op iemands leven. Jeroen van Merwijk wordt niet meer beter. En dat is tragisch. Ik heb nog nooit een theatershow of een concert van hem bezocht, toch ken ik zijn naam en stem van zo’n veertig jaar geleden. Het radioprogramma voor jongeren Rauhfaser sloot hij altijd af met een gesproken column. Nou ja gesproken….

hij fulmineerde, hij schimpte, hij was verontwaaaaardigd over het onderwerp dat hem die week dwars, zat: Landgenoten! En dan verdween zijn schreeuwende stem in de eindtune van het programma, een outtro van een nummer van The Stranglers. Maar nu laat mijn geheugen mij in de steek. Ik heb de elpee Rattus Norvegicus van the Stranglers weer gedraaid, en kan niet er opkomen welk nummer het nou was. Die gitaarsolo aan het eind van Princess of the Streets? Of was het toch die zeldzaam grandioze finale (vanaf minuut 5.25) van Down in the Sewer waarin de stuwende bas en het orgel het nummer naar het einde jagen? Dan maar allebei.