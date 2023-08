Closing Time | Douce Dame Jolie

Douce Dame Jolie is een lied van de 14e eeuwse componist en dichter Guillaume de Machaut, een spilfiguur in de ontwikkeling van de Ars Nova-muziekstijl. De Machaut was kannunik en koorheer in verscheidene steden (Verdun, Arras), waaronder voor de kathedraal in Rheims.

De Machaut was echter ook actief in het politieke leven. Zo was hij tussen 1323 en 1346 secretaris van de graaf van Luxemburg en latere vorst van Bohemen. Hij vergezelde Johannes I op diens vele reizen, waaronder menige veldtocht. Nadat Johannes overleed, trad hij in dienst van diverse andere wereldheersers.

Waar een flink deel van de Europese bevolking omkwam door de pest, wist De Machaut de dans te ontspringen. Hij maakte vele epische gedichten, waaronder Le Veoir Dit (“Een ware geschiedenis”), een ontboezeming over een late liefdesaffaire met een 19-jarige schoonheid.

De dichter, componist, koordirigent en secretaris stierf in 1377 als zeventiger.