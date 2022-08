Closing Time | Dj Iche’s Nairobe Vol. 1 Mix

Hij was er dit jaar weer, na tweee jaar afwezigheid, de Canal Parade door de grachten van Amsterdam. Een bonte stoet van LHBTIQ+ schippers en matrozen, feest. En bij een feest hoort muziek, en die wordt onder andere verzorgd door de Keniaanse – Tanzaniaanse dj ICHE, dat je uitspreekt als íetsje.

ICHE omschrijft zichzelf als ‘romantisch lesbienne’ en qua gender is hen non-binair. Helaas is het in Kenia illegaal om queer te zijn en daar openlijk voor uit te komen.

ICHE:’ Er is veel queerfobie binnen de Keniaanse muziekwereld, die sterk door mannen wordt gedomineerd. Veel vrouwen hebben het daar heel moeilijk. Als dj probeer ik daar wat aan te doen. Ik draai bijvoorbeeld veel muziek van artiesten die vrouw zijn, of trans of queer. Een evenement als de Canal Parade zou in Kenia absoluut ondenkbaar zijn.’