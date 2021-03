Closing Time | Denk was Du willst

Ah, een liedje met een rustig begin.

-Nee, het blijft een rustig liedje, helemaal.

Dus er komt niet over vier maten een beat onder?

-Nee.

En die gitaar barst ook niet uit in verscheurende solo? En er komt ook geen piano die met het liedje op de loop gaat?

-Ook niet. Het blijft zo met dat rustige ritme en die kalme zang. In de laatste minuut komt er wel een heel licht drummetje onder, haast kwastjes, maar dat is het.

Is het een band uit Duitsland?

–Zwitsers.

Beetje gipsy, zou ik zeggen, alsof het een tango wil worden. Ingehouden hartstocht hoor ik, en een beetje pijn.

-Leidenschaft, heet dat ook zo mooi in het Duits: hartstocht en lijden gevat in één woord.

Ja, ik hoor het. Sterkte meiden.