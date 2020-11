SG-café zaterdag 21-11-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 21-11-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Biden wint ook in Georgia Ook na hertelling wint Biden. Het verschil met Trump was minimaal: Biden versloeg de huidige president met iets meer dan twaalfduizend stemmen. Volgens Brad Raffensperger, de verantwoordelijke Republikeinse bestuurder in de staat, zijn er geen aanwijzingen voor grootschalige verkiezingsfraude in Georgia (NRC).

Baudet niet vervolgd voor ‘treintweet’ Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat Thierry Baudet niet vervolgen vanwege zijn ‘treintweet’. Op 31 januari twitterde Baudet dat vriendinnen van hem waren lastig gevallen door vier Marokkanen in een trein en werd vier keer aangifte tegen hem gedaan wegens discriminatie. Volgens het OM is de tweet "inhoudelijk onvoldoende concreet is om te kunnen oordelen dat er een negatieve conclusie over Marokkanen als groep wegens hun ras wordt getrokken". Het OM is tevens van oordeel dat "de tweet niet in strafrechtelijke zin de grenzen van hetgeen je als politicus in het kader van een maatschappelijk of politiek debat moet kunnen zeggen, overschrijdt". Geen vervolging dus.

