Closing Time | Coisa 5 – Nanã

Coisa = ding (iets, zaak, voorwerp); Nanã = het vrouwelijke opperwezen.

Coisa No. 5 is een compositie uit 1965 van Moacir Santos (overleden in 2006). De Braziliaanse bossa nova-zanger Mario Telles schreef er een tekst bij en het nummer werd hernoemd naar Nanã.

Het nummer, van het album ‘Coisas’, kent inmiddels honderen verschillende uitvoeringen. De meesten in big band formaties. In de bezetting hierboven, horen we het oorsponkerlijke nummer te voorschijn komen na de meesterlrijke intro van ongeveer 1 min. 23”.

Met dank aan Anat Cohen (klarinet) en Marcello Gonçalves (gitaar).