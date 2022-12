Closing Time | Can’t Seem To Make You Mine

The Seeds, door Muddy Waters werden ze de Amerikaanse Rolling Stones genoemd. Waarschijnlijk omdat de snerende voordracht van Sky Saxon deed denken aan die van Mick Jagger.

Maar waar The Rolling Stones waren voortgekomen uit de blues, waren The Seeds meer garagerock. De zanger, Sky Saxon, had een traject achter de rug van doo-wopbandjes en soul. Maar toen kwamen de hippies en de psychedelica en de klassieker: Can’t seem to make you mine. De wanhoop en het liefdesverdriet van een tiener, getoonzet op een aanstekelijke orgelpartij.

Can’t seem to make you mine, is ontelbare malen gecoverd, onder andere door The Ramones , Alex Chilton en Johnny Thunders.

The Seeds nu? Alleen de toetsenist Daryl Hooper, met bloemen op z’n keyboard, leeft nog en is een origineel bandlid. Gitarist Jan Savage, en drummer Rick Andridge en Sky Saxon zijn overleden.