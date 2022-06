Closing Time | Boeke

Een band met een energiek ritme dat ik niet bij kan benen.

Aptijt is een kaseko/kaskawi-groep uit Suriname, die de traditionele Surinaamse stijlen mixt met Caribische stijlen als zouk. En is één van de populairste Surinaamse acts. Ze hebben opgetreden bij festivals als De Antiliaanse feesten in Antwerpen en het Zomercarnaval in Rotterdam. Ze hebben in Suriname een koosnaam: A lostoe foe a natie (troetelkind van de natie). Tekstueel is Boeke interessant omdat er, als ik dat zo zie, drie talen in voorkomen.



Boeke

No mi gre, nos a gres gres gres

Het wachten is op ons

Mam, ik zie je twerkt (jij twerkt)

