Closing Time | Bam Bam

Bam Bam was, als ik het goed begrijp, de band van Tina Bell, en één van de eerste, zo niet de allereerste, grunge band. We hebben het zelfs over de vroege jaren 80, Bam Bam werd opgericht in hetzelfde jaar dat debuutalbum Show No Mercy van Slayer het daglicht zag! Het zou nog een jaar of 10 duren voordat de grunge als stijl door zou breken (en allerlei gave metal terug in de periferie van de muziek zou drukken, omdat de industrie een nieuw lievelingetje had gevonden, grummel grummel).

Maar terug naar Bam Bam en de voor haar tijd zeer revolutionaire sound. En niet alleen dat, op basis van bovenstaande: heel lekkere liedjes kunnen schrijven (al heb ik niet zo veel met het genre). Waar ging het mis? Waar was Bam Bam toen de grunge doorbrak? Waarom bleef de band achter, terwijl het een belangrijke invloed voor veel latere grunge-goden? Terwijl de drummer Matt Cameron later ging drummen bij Soundgarden en Pearl Jam? En Bam Bam nu niet eens een wikipedia-pagina heeft?

Deprimerend antwoord in onderstaande korte YouTube-documentaire. Ik ken de geschiedenis van de grunge niet, dus ik weet niet hoe accuraat het is. Ik weet echter genoeg van de geschiedenis om het antwoord (“vrouw, en dan ook nog eens zwart”) niet als ongeloofwaardig terzijde te schuiven.