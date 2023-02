Closing Time | Alleen de allenigen

Allenigen zijn niet sneu, maar de maatschappij is nog steeds sterk ingericht op samenstelletjes. Populaire muziek ook. Daar gaat het nog altijd over ‘happy together’. Over het alleen zijn wordt enkel gesmartlapt als een relatie aan diggelen ligt.

Als het al over ‘happy alone’ gaat, is het bluffen dat iemand geen last heeft van het feit dat partner de relatie heeft verbroken. Zo van, ‘je doet maar, ik red me wel’.

Vanouds is de boodschap vaak: ben je eenmaal een samenstel, houd dat vast! Zoals in ‘Only the lonely’ van Frank Sinatra dat weergaloos gecoverd is door Iggy Pop.

For when it’s gone you’ll know the loneliness

The heartbreak only the lonely know

Niet te verwarren met ‘Ony the l;onely’ van Roy Orbison. Hij zong dat alleen de alleenzamen het gevoel herkennen waar hij last van heeft als zijn lief hem verlaat.

There goes my baby / There goes my heart / They’re gone forever / so far apart

But only the lonely / Know why / I cry / Only the lonely

Bestaat er eigenlijk wel een liedje dat de het allenig zijn verheerlijkt? (En nee, niet met ‘Laat mij maar alleen’ op de proppen komen, want dat ademt toch een negatief soort sikkeneurigheid …)