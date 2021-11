Closing Time | ACAB

Sophie Straat kwam een kleine week geleden met een nieuw nummer, een cover van het wat zoetsappige ‘Everywhere’ van Fleetwood Mac. Dat zoetsappige zal je alleen niet terugvinden in de tekst, want die is – zoals we gewend zijn van de zangeres – kritisch. In eerdere nummers stelde ze al gentrificatie, woningnood, racisme en seksisme aan de kaak, nu dus ook politiegeweld. Het nummer lag al even op de plank, vanwege de BLM-beweging, maar het politiegeweld bij de Woonopstand in Rotterdam was de druppel die de emmer deed overlopen. Sophie Straat:

“Nederlandse agenten zijn agressief en racistisch. En als je er als agent iets tegen wilt doen wordt het leven je zuur gemaakt. Ik heb niet het gevoel dat we daarmee mensen over een kam scheren. Als jij een empathische agent bent moet je gewoon ander werk zoeken.”

In het interview op 3voor12 geeft ze verder aan dat zij en haar producer Wieger Hoogendorp het nummer liever ACAB hadden willen noemen, maar daar onder druk van hun manager vanaf zagen, hoewel de term in meerdere vormen toch nog in de clip voorkomt. De suggestie in het artikel van 3voor12 dat alleen al de term noemen strafbaar zou zijn is volgens ons echter onjuist. En aangezien ze zelf ACAB nog steeds de betere titel lijkt te vinden gaan wij niet verder zeuren en presenteren we Sophie Straat met het nummer ‘ACAB’.