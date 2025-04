Closing Time | 50 jaar na einde Vietnamoorlog

Gimme an F…, Gimme a U…, Gimme a C…, Gimme a K…

Zo spel je ‘oorlog’ in de ‘Feel Like i’m Fixing to Die Rag’, waarmee Country Joe Mcdonald samen met het publiek van Woodstock ’69 protesteerde tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam.

Zes jaar later kwam die oorlog ten einde. Van staatswege wordt dat 50-jarig jubileum herdacht met tromgeroffel en wapengekletter. Meer dan 5 miljoen gewone stervelingen likken nog steeds hun wonden, toegebracht door het giftige Agent Orange.

Zo gaat dat met oorlogen. De gevechten mogen beëindigd zijn, de desastreuze gevolgen etteren nog generaties lang door. Trump en consorten strooien nog wat zout in de wonden:

De afgelopen maanden kondigde de regering-Trump een bevriezing aan van de meeste buitenlandse hulpcontracten via USAID, dat in Vietnam hielp bij de financiering van een aantal verzoeningsprojecten, waaronder opruim- en rehabilitatieprogramma’s ter bestrijding van de gevolgen van giftige herbiciden die in de oorlog werden gebruikt, zoals Agent Orange. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schortte ook tijdelijk wereldwijde mijnenruimingsprogramma’s op, inclusief groepen in Vietnam die zich bezighielden met het opruimen van niet-geëxplodeerde munitie (UXO) die uit de oorlog was achtergebleven. (bron: Times)