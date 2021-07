COLUMN - Sinds 1 juli betalen we BTW op pakjes uit China. Dat heeft Brussel zo bepaald. Eigenlijk moesten we al BTW betalen over aankopen boven de 22 euro, maar de Chinezen staan erom bekend dat ze daar onbekommerd de hand mee lichten.

Ik weet nog dat ik mijn eerste vulpen uit China bestelde. Uren en uren heb ik gezocht naar een verkoper die de door mij begeerde pen aanbood voor onder die magische grens van 22 euro. Ik had namelijk ervaring met bestellingen van vreemde continenten. Bestel je een hebbedingetje uit Amerika – lekker goedkoop denk je – komt er in enen BTW bij, plus inklaringskosten. Je bent zomaar het dubbele kwijt van wat je dacht uit te geven.

Toen mijn moeder later eens voor zo’n vijftig pop twee Samsung-telefoontjes uit China bestelde, zat ik me dus al inwendig te verkneukelen over de kostbare verrassing die haar te wachten stond. Maar denk je dat zij een heffing aan haar broek kreeg? Welnee, die Chinezen zijn niet gek, die weten precies hoe het hier werkt. Uitgekookt zijn ze wel: ze zetten daar gewoon tien of vijftien euro op de pakbon. Niemand die dat controleert.

Verzendkosten rekenen ze meestal ook niet. Naar het schijnt neemt de Chinese overheid die voor haar rekening, in een uitgekiende strategie om de wereldwijde consumentenmarkt te kapen.

De EU heeft daar nu paal en perk aan gesteld, en ik geef die lui geen ongelijk. Iemand moet de gele horden stuiten. Kwamen ze vroeger te paard, nu zenden ze pakjes, tientallen miljoenen pakjes. De strijd om de wereldmacht wordt vandaag de dag uitgevochten via de economie.

We halen dat paard van Troje ook nog eens zelf binnen. Wij Nederlanders alleen al bestelden vorig jaar voor 260 miljoen euro bij de Chinezen. Lekker goedkoop! Je bent een dief van je portemonnee als je het niet doet, ja toch?

We hebben dus een economische muur nodig: een Chinese muur, maar dan omgekeerd. De Europese markt verdient bescherming; en dan vooral tegen onszelf.