Beloftes en leugens in Georgia

ACHTERGROND - De ogen van de wereld zijn gericht op Georgia; en dat is niets voor niets. Vandaag staat er veel op het spel voor Joe Biden en de Democratische partij. Zolang de Republikeinen de scepter blijven zwaaien in de Senaat, kunnen de Democraten haast elk wetsvoorstel op hun buik schrijven. Georgia kan het verschil maken.

Vandaar dat de ether wordt gevuld met honderden miljoenen aan advertenties; prominente politici worden ingevlogen vanuit alle hoeken van het land en duizenden vrijwilligers verspreiden zich over de straten van de zuidelijke staat. Alles voor de overwinning.

Beloftes

De Democraten beloven een hele hoop: een hoger minimumloon, meer financiële COVID-ondersteuning, en de legalisering van marihuana. De Republikeinse kandidaten, aan de andere kant, stellen dat zij de enigen zijn die tussen de Democraten en hun “socialistische agenda” staan.

In de verhitte campagne maken beide kampen zich schuldig aan een vertekening van de politieke realiteit. Dat de Democraten alsnog een meerderheid in de Senaat kunnen behalen, betekent niet dat ze zomaar hun wetgeving kunnen doorvoeren.

Door archaïsche procedureregels heb je als partij in de Senaat doorgaans 60 stemmen nodig om een wetsvoorstel aan te nemen. Oftewel, ook na een overwinning in Georgia zijn de Democraten afhankelijk van Republikeinse steun.

Zeker nu blijkt dat binnen de Democratische Senaatsfractie weinig enthousiasme is voor de afschaffing van de filibuster, lijkt de kans op grondige hervorming nihil.

De Democraten hebben immers ook veel baat gehad bij dit instrument. Zo kreeg President Trump in de eerste twee jaar van zijn termijn, ondanks Republikeinse meerderheden in het Huis en de Senaat, op wetgevend vlak weinig gedaan.

Verwachtingen

Op wetgevend vlak hoeven we dus niet al te veel te verwachten. Allicht dat hier en daar een compromis kan worden gesloten met de GOP, maar de echt ingrijpende voorstellen komen waarschijnlijk niet van de grond. Bovendien is het belangrijkste geitenpaadje tegen de filibuster[1] aan veel voorwaarden onderworpen.

Democratische overwinning of niet, Biden zal het vooral moeten hebben van de uitvoerende macht en haar bevoegdheden. Toen de Republikeinen in 2014 de Senaat wonnen, ging President Obama steeds meer regeren per decreet.

Andersom zorgden de Republikeinen in de Senaat ervoor dat Obama’s macht tot het minimum werd ingeperkt. Zo hield de GOP in 2016, geheel tegen alle gebruiken in, een nominatie voor het hooggerechtshof tegen; alles om de macht te behouden.

Obstakels

Voor de Democraten is er dus niet zozeer ontzettend veel te winnen in Georgia, maar riskeert de partij wel een hoop te verliezen. Zonder een meerderheid in de Senaat komen Biden’s benoemingen en plannen überhaupt niet aan de orde zonder de instemming van de ultraconservatieve Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell.

De uitkomst van de verkiezingen in Georgia is niet het verschil tussen een lawine van Democratische wetgeving en het ontbreken daarvan. Geen minimumloon, geen COVID-ondersteuning, geen legalisering van wiet.

De echte boodschap is saaier, maar niet minder belangrijk. Voor de Democraten staat het functioneren van Biden’s presidentschap op het spel, voor de Republikeinen een uitgelegen kans om het Biden de aankomende jaren flink zuur te maken.