COLUMN - Een blauwe maandag in de Tweede Kamer en dan al een beeld voor de burgers voor elkaar krijgen? Het is mevrouw Van der Plas van de BBB-fractie niet gelukt.

Haar motie, ingediend op 12 mei:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de burger volgens de Nationale ombudsman «beter verdient» en het nodig blijkt dat Tweede Kamer en kabinet de focus houden op het belang van de burger en niet op elkaar; verzoekt het kabinet om opdracht te geven om voor 1 september 2021 bij de ingang van de tijdelijke Tweede Kamer, bij gebouw B67, en straks na de renovatie op het Plein, een beeld te laten plaatsen dat de burgers verbeeldt voor wie wij allen horen te werken, burgers die te allen tijde centraal horen te staan in ons denken en handelen, een beeld met een plaquette waarop staat «Opdat wij niet vergeten voor wie wij het doen», en hiervoor maximaal € 1.000 uit te trekken om de burger niet op kosten te jagen; voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Er werd na het debat over het eindverslag van de informateur over gestemd. De uitslag (fracties + aantal leden):

Voor: PVV 17, BBB 1

Tegen: VVD 34, D66 24. CDA 15, PvdA 9, SP 9, FVD 8, GroenLinks 8, PvdD 6, ChristenUnie 5, DENK 3, JA21 3, SGP 3, Volt 3, BIJ1 1, Fractie Den Haan 1

Tja, sneu voor mevrouw Van der Plas. Hoe mooi zou het voor haar zijn geweest als eerste wapenfeit een ‘beeld voor de burgers’ op haar scorestaat te krijgen.

Of haar achterban er blij mee zou zijn geweest? De boeren misschien niet.

Maar waarom zouden al die partijen tegen zijn? Omdat duizend euro voor zo’n monumentale gedachte ietsjes te weinig is? Want hoe zou zo’n beeld er uit moeten zien?

Iets in de trant van de ‘Burgers van Calais’ (Rodin)? Of de ‘Burgers van Carnisse’ (Erik Buijs)? Vermoedelijk komt een ontwerp in de stijl van Susanne Boerner’s ‘European Citizens’ (ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het Verdrag van Rome) niet in aanmerking.

Maar goed, de tegenstemmers zagen natuurlijk niets in een net even te populistische stellingname in het zinnetje “dat Tweede Kamer en kabinet de focus houden op het belang van de burger en niet op elkaar”.

Wel vreemd dat FvD, JA21 en fractie Den Haan tegen hebben gestemd.

We hebben nog wel een suggestie voor een ‘beeld voor de burger’. Wat dacht u van een ‘Monument voor prima mensen’? (Eerder op Sargasso al eens besproken in dit artikel).