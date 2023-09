BBB’s “Naboarschap” lost niks op….

COLUMN - …maar bekt wel lekker voor de Bühne, meent gastauteur Harry Bleeker.

Caroline van der Plas gaat geen gemakkelijke tijd tegemoet, zegt mijn gezond verstand. Want er zijn aanwijzingen te over dat de BBB niet in staat is de deplorabele, ohh sorry zeer slechte staat, geen moeilijke woorden bij Caroline, waarin ons land zich bevindt, na 20 jaar neoliberaal beleid onder de VVD, waarin alles geprivatiseerd en “vermarkt” is, op te lossen.

Gezond boerenverstand geeft echter geen garantie op een juiste kijk op de samenleving en haar problemen. Ook de boeren zijn niks zonder de elitaire wetenschappers van Wageningen. En een samenleving die volgens Caroline van de BBB, terug moet naar de jaren 50 van de vorige eeuw, als ik haar goed begrepen heb? Heeft Caroline wel enig idee hoe de samenleving er toen echt uitzag?

Laat ik zeggen dat douches en wasmachines geen gemeengoed waren en ijskasten, oh sorry koelkasten ook niet. Wastobbes, wastafels en kelders waren de norm. Bovendien, de kerk was leidend in de hulp aan anderen, omdat de bijstandswet er nog niet was. Dat had tot gevolg dat lang niet iedereen die het nodig had bijstand kreeg. Misschien was “naboarschap”, nabuurschap in gewoon Nederlands, geen moeilijke worden immers, wel alleen het niet laten doodgaan van een arme familie even verderop, maar zeker weten doe ik het niet. Nabuurschap is van alle tijden, maar de atomisering van onze samenleving heeft dat wel onder druk gezet, want je vindt op sociale media sneller gelijkgestemden dan bij je buren.

In het “Westen” en in de grote steden wonen niet alleen elitaire rijke burgers. maar ook heel veel gewone burgers “drie hoog achter”, die hoge huren betalen en in de bijstand van hetzelfde bedrag moeten rondkomen als iemand in Finsterwolde. Het is pure flauwekul om “een grote overheid de schuld” te geven want de overheid is decennia uitgekleed door de neoliberalen en incompetent gemaakt. Maar de reden dat Caroline de overheid de schuld geeft is omdat nu, door dezelfde overheid, de vervuilende boeren aangepakt dreigen te worden en zij in haar strijd tegen een de overheid, de neoliberalen aan haar zijde vindt. Wat er volgens mij werkelijk speelt is dat het decennialang “kicking the can down the road” van de vervuiling door het agrarisch-industrieel complex, nu door de EEG klimaateisen tot een abrupt einde is gekomen.

Er moet iets gebeuren. We zijn als Nederland de tweede agrarische exporteur ter wereld. Dat wordt je niet zomaar en dat is echt een bijzondere prestatie, ware het niet dat we ook het dichtstbevolkte land ter wereld zijn. Deze tegenstelling, of paradox, schuurt en los je niet op door “naboarschap” en daar wringt hem nu juist de schoen. Door de overheid en de elite in het “Westen” de schuld te geven, wordt volgens mij een valse tegenstelling gecreëerd.

Maar het bekt wel lekker. Niet de vervuilende boeren maar het elitaire zooitje in het “Westen” en vooral den Haag, moeten we een lesje leren. Dat door Caroline in haar “Schoo-lezing” zelfs de loftrompet werd gestoken over ‘Vandaag Inside’, een tv programma met gemene roddels, frames en onder de gordel verdachtmakingen, is moreel gezien, wat mij betreft, wel haar Waterloo. Onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens, was haar statement, en in sportkantines en bars hoor je, volgens haar, wat gewone mensen beweegt. Het enige wat ik weet is, dat wanneer mijn onderbuikgevoelens weer weg zijn, ik doortrek om de viezigheid weg te spoelen. Maar ja, er kijken veel mensen naar het programma van ‘Vandaag Inside’ en die wil je niet van je vervreemden, maar wat dat met gezond verstand en verantwoordelijke politiek te maken heeft, weet ik niet.

Waar Caroline van der Plas en de achterban van EW en de VVD het wel over eens lijken te zijn, is dat de goed verborgen neo-feodale structuur van Nederland onaangetast moet blijven. Een op de vijf miljonairs is een boer en dat percentage neemt nog toe. Het is aan de journalistiek om de werkelijke drijfveren van de BBB boven tafel te krijgen en de reacties van Caroline van der Plas op iets moeilijker vragen zeggen veel, naar mijn overtuiging. Het is namelijk niet zo dat als we allemaal aardig tegen elkaar gaan doen, waar niks op tegen is, daarmee de immens grote problemen waar we als Nederland en mensheid voor staan worden opgelost. En ik vind helemaal niks aardigs terug bij ‘Vandaag Inside’, dus waarom mag onaardig zijn wel bij ‘Vandaag Inside’ en niet in de politiek volgens Caroline van der Plas.

Misschien is het makkelijker om in plaats van nabuurschap een reeds bestaand en reeds getest alternatief opnieuw in te zetten, namelijk de sociaaldemocratie. Als dat lukt, dan kan Caroline van der Plas de nieuwe Domela Nieuwenhuis worden, want in zijn tijd, eind negentiende, begin twintigste eeuw, was Domela in het Noorden beroemd en berucht als strijder tegen maatschappelijk onrecht en heel misschien kan zij, net als hij, de titel “ús Ferlosser” dragen. Alleen was onze Domela wel zeer geliefd bij de landarbeiders, maar niet bij de “Herenboeren”, dus dat is wel een probleem voor onze Caroline.

Harry Bleeker is jurist en adviseur in het sociale domein