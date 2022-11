Met nog een week te gaan, gokken de Democraten op Las Vegas

ANALYSE - Wie aan Nevada denkt, denkt gelijk aan Las Vegas: de stad van de grote theatershows, resorts en casino’s: waar je met een beetje geluk schatrijk kan worden of toch van een koude kermis terugkomt.

De afgelopen dagen staat Nevada voor iets heel anders in het nieuws: de Amerikaanse verkiezingen. Republikeinse politici en hun bondgenoten geven dit jaar miljarden uit om een meerderheid in de Senaat te halen. Als de GOP in beide kamers van het Congres een meerderheid behaalt, raakt de regering van President Biden nagenoeg vleugellam.

Net als bij de gokmachines en de roulettetafels laat de uitslag van de aanstaande Amerikaanse verkiezingen zich lastig voorspellen. Volgens experts is de kans fifty-fity; het kan alle kanten op gaan. Maar één ding is zeker voor de Republikeinen: zonder Nevada komen we er niet.

Bodemloze put

Zoals zo vele Amerikaane staten kan je Nevada politiek opdelen in drie stukken: het platteland dat voor de Republikeinse partij stemt en de steden die steevast naar de Democraten gaan. In de tussenliggende suburbs zijn de stemmen gelijker verdeeld.

Dit stempatroon zie je uitvergroot in Nevada. Driekwart van de inwoners van de staat woont in Clark County, de county waar Las Vegas en haar agglomoratie toe behoort. Terwijl het rurale buitengebied van Nevada elk verkiezingsjaar donkerrood kleurt, stemt Clark County overwegend Democratisch. Voor de rest kleurt alleen de noordwestelijke county rond Reno, de tweede stad van de staat, blauw in verkiezingstijd.

Toch winnen de Democraten bijna steevast in Nevada. Door een goed-geoliede samenwerking met vakbonden en progressieve organisaties krijgt de Democratische partij net genoeg achterban in Clark County op de been. Voor de Republikeinse partij is de staat een bodemloze put van teleurstelling; elke twee jaar verliest de GOP er nipt.

Het spel

Voor de Democraten staat er veel op het spel. Zowel hun zittende gouverneur als zittende Senator staan dit jaar op het stembiljet. Zolang de partij de Senaatszetel in Nevada kan behouden, is de meerderheid in het hogerhuis veiliggesteld. Ten slotte is er de verkiezing voor Secretary of State, de hoogste verkiezingsfunctionaris van de staat: als de Republikeinse complotdenker wint, is een legaal verloop van de daarop volgende verkiezingen onwaarschijnlijk.

Vandaar dat de partij het grote materiaal van stal heeft gehaald. Gisteren vloog voormalig president Obama naar de staat. In een rally in Noord Las Vegas, een voorstad van Las Vegas, riep hij zijn achterban op om de moed erin te houden: “tuning out is not an option.”

“Tuning out is not an option. Moping and feeling cynical is not an option. The only way to make this economy fair is if we, all of us, fight for it. The only way to save democracy is if we, together, vote for it.”

Obama is zich als geen ander bewust dat teleurstelling, bijvoorbeeld over de hoge inflatiecijfers, de nekslag kan zijn voor de partij. Twaalf jaar terug stuitte de voormalig president in de midterms op een gigantische nederlaag als gevolg van zijn (destijds) impopulaire zorgplannen. Boze Republikeinen trokken toen massaal naar de stembus, terwijl de Democraten het lieten afweten.

Hoop

Onder Democratische politici leeft nog hoop. Met haar aanval op de democratische rechtstaat en impopulaire abortusstandpunten maakt de Republikeinse partij zich allerminst geliefd bij zwevende kiezers. De Democratische achterban, die onder normale omstandigheden teleurgesteld thuis was gebleven, is ziedend en buitengewoon bevlogen.

En dus zijn alle ogen gericht op Nevada. Republikeinen rekenen op de plattelandskiezer die in grote getalen bij de stembus afrekent met President Biden. Democraten hopen op een nog sterkere tegenreactie van hun achterban in Clark County. De toekomst van het land staat immers op het spel. Van het overtuigen van de tegenstander is amper sprake. Alles draait nu om het enthousiasmeren van de achterban.

Peilingen en cijfers van reeds uitgebrachte stemmen wijzen allemaal op een nek-aan-nek race. Met tientallen miljoenen aan adverenties zetten de Democraten en Republikeinen zelfs naar Vegas-maatstaven absurd hoge bedragen in. Pas volgende week zien we hoe het balletje rolt.