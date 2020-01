Amerika – Iran

COLUMN - Terwijl Trump volhard in zijn oorlogsretoriek doet de EU een poging tot de-escalatie.

De-escalatie is altijd goed, dus prima initiatief om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen en het daar eens goed met elkaar over te hebben. Maar……

Waarom de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken niet uitgenodigd? De EU is gedeeltelijk, via de NAVO, bondgenoot van Amerika. Dus gewoon vragen of Jens Stoltenberg (secretaris-generaal van de NAVO) ook even aanschuift en duidelijk maken dat de EU en de NAVO zich deze keer beslist niet een oorlog in laat rommelen. Zo’n soort bijeenkomst zal dan niet vandaag plaatsvinden want vanmiddag komen komt NAVO-raad voor spoedberaad bijeen.

Maar de Iraanse minister is dus uitgenodigd naar Brussel te komen. Waarom niet aangeboden naar Teheran te gaan voor dat gesprek? Dat riekt naar jezelf uitnodigen op de thee van een ander, maar in ieder geval wordt zo vermeden dat het lijkt alsof Irak op EU’s matje wordt geroepen. Want ook Iran hanteert stevige oorlogsretoriek en mogelijk wil de EU dat Iran een toontje klager gaat zingen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft voorlopig eerst een klacht tegen Amerika gedeponeerd bij de Verenigde Naties en vraagt de Veiligheidsraad om een veroordeling van Amerika’s acties.

Nederland zit niet in de Veiligheidsraad maar zou dat wel het geval zijn geweest dan zou Nederland zich zeer waarschijnlijk tegen zo’n veroordeling hebben uitgesproken, in aanmerking nemend dat Stef Blok, onze minister van Buitenlandse Zaken, wel begrip lijkt te hebben voor Amerika en Iran te beschuldigen van het veroorzaken van onrust in de regio.

Blok sprak echter ook zijn ongerustheid over de situatie uit en zei dat niemand baat heeft bij verdere escalatie. Zowel in EU- als in NAVO-verband kan Nederland dus niet alleen ongerust tonen, maar ook elk geweld van beide partijen consequent veroordelen, achter elk initiatief tot de-escalatie gaan staan en, als woorden niet helpen, diplomatieke, politieke en economische sancties in het vooruitzicht stellen als (een van) de partijen niet inbinden.

Een boycot op de import van groente en fruit uit Iran en uit Amerika, maakt misschien ook de Nederlandse boeren blij.

Je kunt uittekenen wat daar tegenin zal worden gebracht: ‘Nederland moet niet alleen….’, ‘maar internationaal….’ , ‘klein landje….’.

Maar wie, in het jaar dat 75 bevrijding van oorlog wordt gevierd, voor vrede zegt te zijn kan op zijn minst een Donald Trump en een Hassan Rohani veroordelen als ze met terreur dreigen.

Het kan namelijk wél anders…..