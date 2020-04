Afwijken van de WHO richtlijnen

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

ANALYSE - In de discussie of Nederland zich aan de WHO richtlijnen houdt met betrekking tot het testen van verdachte gevallen in de Coronapandemie, wordt nogal eens de stelling ingenomen dat Nederland sterk afwijkt van die richtlijnen.

Als je je alleen op de persconferenties van de WHO baseert, dan kun je inderdaad concluderen dat Nederland (sterk) afwijkt. De kern van het advies van de WHO is namelijk testen, contactonderzoek en bewezen gevallen isoleren. Echter, de oproep van de WHO is volgens Marion Koopmans (hoogleraar viologie en adviseur van de WHO) een eigen leven gaan leiden:

‘Geloof me, binnen de WHO heeft dat tot veel discussie geleid’, zegt Koopmans, die als WHO-adviseur dicht op het vuur zit. ‘De oproep was goed bedoeld, maar is daarna viraal gegaan en een heel eigen leven gaan leiden in het publieke domein.’

Meer detail in WHO richtlijnen

Om de adviezen van de WHO echt op waarde te kunnen en de Nederlandse situatie daarmee te vergelijken moet je je niet alleen baseren op persconferenties, maar ook (of zelfs: met name) op de adviesdocumenten van de WHO. Zo onderscheid de WHO vier scenario’s:

landen met geen gevallen, landen met sporadische gevallen, landen met clusters van gevallen, en verspreiding door (grote delen van) een land.

Bij de ontdekking van het eerste geval in Brabant was scenario 2 van toepassing. Het doel in dit scenario is volgens de WHO het stoppen van de verspreiding met behulp van testen, contactonderzoek & (thuis)isolatie. Het beleid in Nederland op dat moment? Thuisisolatie van de ontdekte coronapatient & contactonderzoek in combinatie met testen (bron, even tot onderaan scrollen). De vraag is of Nederland zich op het moment van de eerste patient nog wel echt in scenario 2 bevond. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er al voor die tijd besmettingen met het Coronavirus waren. Echter, Nederland wacht tot 9 maart om publieke gezondheidsmaatregelen volgens de WHO richtlijnen te introduceren: geen handen schudden, niesen in je elleboog en afstand bewaren.

Nederland zat helaas al vrij snel via scenario 3 in scenario 4. Het primaire doel in scenario 4 is echter niet meer het stoppen, maar het vertragen van de verspreiding om zodoende op temijn weer in een lager scenario te kunnen belanden. Het advies van de WHO voor scenario 4: intensiveren testen & contactonderzoek. Maar dan heb je wel voldoende capaciteit nodig. Voor het geval die testcapaciteit onvoldoende is, heeft de WHO ook advies op welke wijze je als land moet prioriteren:

Kortom: Nederland wijkt af van het advies, maar lijkt dat vooral te doen als gevolg van een tekort aan testcapaciteit. Dat afwijken is dan weer gebaseerd op advies van diezelfde WHO.

Goed vergelijken

Dat men de Nederlandse aanpak wil vergelijken met hetgeen in de WHO richtlijnen wordt geadviseerd, is begrijpelijk. Echter, het is dan wel zo eerlijk om die vergelijking te maken aan de hand van de volledige set aan adviezen. Om de vergelijking nog accurater te maken, dien je dan ook rekening te houden met het feit dat de adviezen van de WHO zich ook ontwikkelen in de loop van de tijd. Met de op die manier verkregen informatie kunnen dan vervolgens de verschillende actoren (regering, RIVM, WHO, etc) gerichter en kritisch worden bevraagd.

Geen vlekkeloze aanpak

Gaat het dan allemaal goed? Nee. Zo zat de WHO er in het begin ook gewoon mijlenver naast door aan te geven dat het virus niet van mens op mens overdraagbaar is:

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020

Verder staat nog steeds in de adviezen van de WHO om voort te bouwen op plannen voor griepepidemieën. Het alternatief is de Sars-aanpak die met name in Zuid-Korea, Taiwan en Singapore tot nu toe behoorlijk succesvol lijkt te zijn. Verder lijkt ook koorts nog steeds de belangrijkste graadmeter voor het identificeren van verdachte gevallen in de WHO richtlijnen:

En dat terwijl je geen koorts hoeft te hebben om besmettelijk te kunnen zijn.

Ook in Nederland gaat de aanpak verre van vlekkeloos, maar dat lijkt bijna inherent te zijn bij pandemieen betoogt Simon Rozendaal. Het RIVM is eind januari nog vol vertrouwen dat ze op de goede weg zijn met de voorbereidingen voor het geval het coronavirus ook in Nederland opduikt:

Ben je benieuwd hoe we ons in Nederland voorbereiden op een mogelijke uitbraak van het #coronavirus? In onderstaande video leggen we het uit. 👇 Heb je meer vragen? Zie dan https://t.co/BDVLihYFuI #wuhan #wuhanvirus #china #virus #corona pic.twitter.com/jSzXezi7IR — RIVM (@rivm) January 27, 2020

Toch wordt Nederland min of meer verrast door een tekort aan testmateriaal terwijl Duitsland zich veel beter lijkt te hebben voorbereid en daardoor volop kan testen. Wat op dit punt ook een rol lijkt te spelen, is dat er te weinig buiten de bestaande kaders werd gedacht. Zoals Rosanne Hertzberger in deze podcast uitlegt gaat/ging men te veel uit van de bestaande moderne apparatuur waarmee makkelijk heel veel tests tegelijkertijd kunnen worden gedaan. Je kunt ook terugvallen op methoden waarbij weliswaar meer handwerk komt kijken, maar die ook prima werken.

Tegengeluid

Bij het testen-testen-testen matra zoals dat nu in het publieke debat doorklinkt, valt nog wel het een en ander aan kantekeningen te maken volgens sommige experts. Een negatieve uitslag van een test is namelijk nog geen garantie dat je het virus niet hebt:

Veel mensen lijken de coronatest aan te klampen als een soort vrijbrief: eindelijk een manier om te weten of ik terecht binnenzit of niet. Maar helaas. Zie de ervaringen van Brinkman in het ziekenhuis: een negatieve test is geen garantie dat men het virus niet heeft. ‘Blind roepen om iedereen maar te testen, dat kan een gevoel van schijnveiligheid geven’, zegt Brinkman. ‘Bij zo’n test hoort de instructie van een deskundige: mooi dat de test dit zegt, maar ik vertrouw het niet, misschien moeten we je morgen nog eens testen. Het is erg onverstandig om zomaar te zeggen: we geven iedereen wattenstaafjes, succes ermee.’

Struikelen naar de uitgang

Simon Rozendaal trekt voor de coronacrisis de parallel met het blussen van een brand:

Bij het blussen van een brand gaat er van alles en nog wat fout maar als je daar tijdens het blussen met een kopje koffie over gaat vergaderen en er notulen in drievoud van maakt, gaat er nog veel meer fout. De evaluatie is voor later.

Ondertussen lijkt de overheid steeds beter grip op de situatie te krijgen. Dat kan ook omdat met voortschrijdend inzicht stap voor stap meer informatie over het virus beschikbaar komt. Op dit moment is het Outbreak Management Team aan de slag met het voorbereiden van een exit-strategie uit de ‘intelligente’ lockdown. De eerste contouren daarvan zijn al duidelijk: (veel) meer testen. Voor de rest blijft het voorlopig nog gissen wat de beste aanpak is.