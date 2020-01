Actiegroep Linksbuiten deplatformt Twitter

De antifastiese actiegroep Linksbuiten heeft Twitter verlaten, omdat er ook fascisten actief zijn op het sociale netwerk. Door Twitter te deplatformen hoopt Linksbuiten de nazi’s een podium te ontmenen.

‘Wanneer we blijven Twitteren, werken we mee aan de normalisering van het fascisme’, legt woordvoerder Florine Leftink van Linksbuiten uit. ‘Dat willen we niet. Onze actiestrategie is er juist op gebaseerd iedere interactie met fascisten verdacht te maken. Wie het daar niet mee eens is, deugt zelf niet. Echt, zodra je iets hoort wat je niet bevalt, moet je je aandacht volledig daarop richten. Doe je dat niet, dan ben je medeplichtig. Dat je er in de Tweede Kamer af en toe niet aan ontkomt in te gaan op rechtse argumenten, snappen we, maar daar houdt het echt op.’

De actiegroep kwam tot het besluit toen ze zich realiseerde dat er buiten zijzelf eigenlijk alleen nog maar fascisten op Twitter zaten. Het laatste GroenLinks-kamerlid dat nog niet geblockt was, Lisa Westerveld, moest eind december uit de volglijst geschrapt worden na een dubbelinterview met FvD-Europarlementariër DJ Eppink in De Gelderlander.

Als Westerveld volstaan had met een stevige scheldpartij, was er niks aan de hand geweest, maar volgens Linksbuiten leek het interview teveel op een gesprek. Leftink: ‘Een nazi sla je op zijn muil, daar ga je niet mee in discussie. Fascisten zijn een splijtzwam. Wij willen juist meer eenheid en verzoening in Nederland.’

Pijnlijk

Dat Linksbuiten afscheid zou nemen van Twitter hing al een poosje in de lucht. ‘Ons online activistische werk werd steeds lastiger’, erkent Leftink. ‘De fascisten zelf volgden we sowieso al niet, dus we waren afhankelijk van retweets en reacties door andere linkse mensen. Maar als een links iemand een fascist retweet, normaliseert hij die mening. Dat bracht ons in een spagaat. Toen hebben we afgesproken dat we alleen mensen zouden volgen die hun retweets van ondubbelzinnige afwijzingen vergezeld lieten gaan. Maar dan nog werkte je mee aan het verspreiden van fascistische ideeën.’

Leftink: ‘Daarom hebben we uiteindelijk moeten besluiten om Twitter te deplatformen. Het is pijnlijk, maar een noodzakelijke stap om de verspreiding en normalisering van het fascistische gedachtengoed tegen te gaan. We zijn nu een Signal-groep. Dat houdt de discussie zuiver.’