2025: Een gelukkig nieuw ‘wees-zuinig-op-kinderen’ jaar

2025: een nieuw jaar, een nieuwe toekomst. We gaan het meemaken….

Wij wel, maar niet:

De 4,9 miljoen kinderen die een te voorkomen dood stierven voor hun vijfde levensjaar(waarvan bijna de helft pasgeborenen).

De 2,1 miljoen onnodig overleden kinderen en jongeren van 5 tot 24 jaar.

De duizenden kinderen in Gaza die door geweld, ziektes of ondervoeding zijn gestorven.

De minstens 659 gedode kinderen in de ruim 1000 dagen sinds de Russische inval in Oekraïne.

De duizenden Russische jongemannen van 18 tot 27 jaar, die zijn omgekomen op het slagveld in Oekraïne.

De ontelbare kinderen en jongeren die het begrip ‘vergrijzing’ nooit aan den lijve zullen ervaren omdat ze lang voor die tijd sterven in de vele conflictgebieden, omkomen bij klimaatrampen, gedood worden bij bendegeweld, overlijden bij mensensmokkel, doodziek worden van kinderarbeid en bezwijken op de vlucht naar een betere toekomst.

Die kinderen, die jongeren, die jeugd is een toekomst ontnomen. Ze kregen niet de kans ook maar enig idee te vormen van wat een gelukkig 2025 zou kunnen zijn.

Nederland vergrijst, de wereld vergrijst. Alleen al om zelfzuchtige redenen zouden we veel zuiniger moeten zijn op alle kinderen. Want zij zijn later de handen aan onze bedden, de juffen en meesters voor de klassen en in de kinderopvang, de mensen die in winkels, kantoren, fabrieken ons hun diensten aanbieden.

De grijze dagen aan het einde van vorig jaar, hebben nu wel lang genoeg geduurd. De grijze mist die over het land hing ten gevolge van vuurwerkrook is bijna opgelost. Nu nog een einde aan de grauwgrijze gezichten van de te veel overleden kinderen en jonge mensen.

De redactie wenst u een gelukkig nieuw ‘wees-zuinig-op-kinderen’ jaar.