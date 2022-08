“Zoek het maar op”: recensie zomergasten met Bessel van der Kolk

RECENSIE - Er zat een man met gevaarlijke ideeën aan tafel bij Janine Abbring in de zesde en laatste aflevering van Zomergasten 2022: psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk. Die gevaarlijke ideeën betroffen de theorie dat je met een beetje hulp (van een therapeut of van psychedelische drugs) verdrongen traumatische herinneringen naar boven kan halen.

Volgens dit ingezonden opiniestuk in De Volkskrant van twee rechtspsychologen en een universitair hoofddocent van de VU, is het geloof van het bestaan van verdringing ronduit gevaarlijk, vooral als het opduikt in de rechtbank of in de psychologische behandelkamer. Volgens het artikel heeft wetenschappelijk onderzoek meerdere malen aangetoond dat therapeuten die geloven in het bestaan van verdringing, hun patiënten ertoe kunnen aanzetten zich gebeurtenissen te herinneren die nooit hebben plaatsgevonden.

Janine Abbring noemde het een welles-nietesdiscussie. Van der Kolk noemde het onzin. Hij had eigenlijk twee argumenten om zichzelf te verdedigen.

Het eerste was: mijn criticasters hebben zich nooit in trauma verdiept. En zeker niet zoveel en zo intensief als ik. Een kleine twintig jaar geleden was Van der Kolk als deskundige betrokken bij rechtszaken rond het kindermisbruik van de katholieke kerk. Van der Kolk probeerde de kritiek tegen zijn ideeën te framen als een poging van de katholieke kerk om verdringing in diskrediet te brengen. Dat de wetenschap zou hebben bewezen dat verdringing onzin is, wuifde hij weg. Dat soort wetenschappers was niet werkelijk geïnteresseerd in wat hij te zeggen had.

Het tweede argument was: het is heel moeilijk om mensen ervaringen aan te praten. “De meeste mensen willen van hun ouders houden”, zei hij. Dus waarom zou je je ellende willen herinneren? Nou, om een verhaal te hebben bijvoorbeeld, lijkt mij. Alsof het een kwestie van willen is. Want ook al wil je graag van je ouders houden (en wil je dat je ouders van jou houden), er zijn genoeg mensen die hun ouders haten. En als je dan met jezelf in de knoop zit, kan het volgens mij best aantrekkelijk zijn om te bedenken dat je bijvoorbeeld als klein kind bent misbruikt.

“Kon ik mensen maar dingen aanpraten”, zie Van der Kolk. Niet veel later zagen we in een fragment met Van der Kolk himself hoe hij een vrouw liet ervaren om liefdevolle in plaats van afstandelijke ouders te hebben. Tijdens een zogenaamde psychodramasessie koos de vrouw twee sessiegenoten uit die haar ideale vader en moeder speelden. We zagen daar toch duidelijk dat je als therapeut wel degelijk een situatie kan creëren waarin een patiënt een werkelijkheid ervaart die niet heeft plaatsgevonden.

In het verlengde daarvan lag het fragment over jongeren die door Shakespeare te spelen in de huid van iemand anders kruipen. Meisjes switchen van gender en voelen hoe het is om gehoord te worden. Jongens worden gedwongen hun kwetsbaarheid te tonen. “Je laat mensen dingen ervaren die ze nooit hebben ervaren”, zei Van der Kolk. Daar kun je op terugvallen in het dagelijks leven. Waarom zou dat zo anders zijn dan een herinnering op te roepen die niet heeft plaatsgevonden?

Het verschil zit ‘m denk ik in het verschil tussen herinnering en ervaring. De herinnering is geestelijk en de ervaring lichamelijk. Maar laat me in het verlengde hiervan nog wel even Harry Mulisch citeren die eerder in de uitzending te zien was in een fragment over De Aanslag. De aanslag in dat boek heeft Mulisch verzonnen. Die verzonnen aanslag vindt plaats aan de rand van Haarlem, voor een huis dat wel echt bestond. Veel lezers van De Aanslag hebben het huis ook bezocht en lijken dan te denken dat de aanslag daar daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ook al wordt het huis in het boek in as gelegd. Wanneer de interviewer daarnaar vraagt, zegt Mulisch: “De verbeelding is sterker dan de herinnering die werkelijk gebeurd is.”

Direct na dit fragment zegt Van der Kolk dat Mulisch de werkelijkheid met dit citaat te kort doet. “Mulisch zegt: het is allemaal verzonnen. Maar het is niet allemaal verzonnen. Al die dingen zijn gebeurd”, zegt hij. Ik neem aan dat Van der Kolk het overdrachtelijke bedoelde. Het verzonnen trauma van de verzonnen hoofdpersoon staat symbool voor de echte trauma’s van echte mensen. Maar toch, door te zeggen dat al die dingen niet zijn verzonnen nadat Mulisch net heeft verteld dat hij iets heeft verzonnen, vond ik tekenend.

Ondanks de tegenstrijdigheden, lukte het Janine Abbring niet om het Bessel van der Kolk moeilijk te maken. Ik kan het haar eerlijk gezegd niet kwalijk nemen. Van der Kolk was duidelijk niet het soort man dat bereid is om op tv aan zijn eigen ideeën te gaan twijfelen. Hij vergeleek de kritiek die hij kreeg en de haat die daarmee gepaard ging met de manier waarop ze in Rusland hun best doen om Oekraïeners zwart te maken. Fake news noemde hij het. “Wie zijn deze mensen die zo bang zijn voor de werkelijkheid?”, zei hij. Janine Abbring vroeg nog naar het wetenschappelijk bewijs van zijn theorieën. “Zoek maar op”, zei hij.

Hoewel ik mezelf eerder reken tot de aanhangers van juffrouw Loftus en zo mijn twijfels heb over het gebrek aan twijfel bij Van der Kolk, vond ik het toch een bijzonder kijkenswaardige avond. Zijn voorbeelden over de manier waarop het lichaam met trauma omgaat en op welke manieren je mensen met traumatische ervaringen kan behandelen, vond ik vaak wel overtuigend, ook al noemde Van der Kolk het magie. Hoe trauma in het lichaam gaat zitten, hoe je vlucht in alles waarop je wél controle hebt en hoe MDMA je kan helpen om afstand te nemen en daarmee met compassie naar jezelf te kijken… ik kreeg bijna zin om het zelf eens te proberen. Helaas heb ik geen trauma. Zelfs geen verdrongen trauma.

Er zat verder nog een mooie boodschap verstopt in de avond: zoek de connectie. Het ergste aan een trauma is vaak niet de traumatische gebeurtenis zelf, maar de eenzaamheid die je, bewust of onbewust, ervaart omdat je het met niemand kan delen. In een fragment over de waarheids- en verzoeningscommissie van Zuid-Afrika zagen we hoe Desmond Tutu begon te huilen toen een getuigenis hem te veel werd. Daarna zagen we hem met de getuigen dansen. “De helende kracht van de community”, noemde Van der Kolk dat. Hij vond Tutu de beste traumatherapeut die hij heeft ontmoet.

Janine Abbring kreeg het zelf ook nog even te kwaad, toen ze bedacht wat voor een geweldige vader ze toch had. Althans, dat zei ze. Maar even later kwam de aap uit de mouw en begrepen we hoe we die tranen daadwerkelijk moesten interpreteren: dit was haar laatste aflevering Zomergasten ooit. Ze komt niet meer terug als presentator. Janine deed haar laarsjes uit en samen met Bessel stapte ze van de camper af het water in.

We Shall Overcome, zong Joan Baez.