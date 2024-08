Zomergasten 2024 | Pierre Bokma 200ste Zomergast

In de laatste Zomergasten van dit seizoen heeft de VPRO als 200ste zomergast acteur Pierre Bokma aan tafel. Aan Hanneke Groenteman de eer hem aan de praat te houden.

Tweehonderd zomergasten en Pierre Bokma is de veertiende acteur die aanschuift. Hij moet dan drie beroepen boven zich laten: auteurs (44), wetenschappers (29) en politici (20). De top-10 zomergasten beroepen ziet er zo uit:



Voor wie elite bashen als hobby heeft, geeft dit lijstje natuurlijk genoeg aanleiding te roeptoeteren dat VPRO’s Zomergasten niet voor ‘de gewone man’ is. De rest van de gastenlijst zal de elite-basher niet tot nadere nuancering brengen:



Los van dat alles: wie heeft u tot nu toe gemist in de lijst van illustere Zomergasten?

Maar vanavond gaat het dus om Pierre Bokma, die bijna alles al heeft gedaan. Shakespeareklassiekers, hedendaagse tragedies, komedies, op toneel, in films, in televisieseries.

Sinds 2013 – 2019 is hij verbonden aan het Duitse ‘Schauspielhaus Bochum’, waar over twee dagen ‘Lange dagreis naar de nacht’ van Eugene O’Neill de Bochumse première beleeft. Pierre Bokma speelt de vader van een Amerikaans gezin dat een behoorlijk beladen bagage meetorst. Een dag uit het leven van een gezinsdrama, dat in Nederland in 2013 al eens door Toneelgroep Amsterdam is gespeeld.

Hanneke Groenteman “wil heel graag met hem onderzoeken wat toch het geheim van het acteren is, wat het diep inleven in een rol hem kost of oplevert en of er rollen zijn die hem hebben veranderd”. Ze zou de nu 68-jarige acteur kunnen vragen hoe hij dat nou doet: heen en weer reizen tussen Rotterdam (zijn woonplaats) en Duitsland, schakelen tussen Nederlands en Duitstalig repertoire, knop omgooien van zware naar lichte kost. Wordt de acteur daar niet wat schizofreen van? En hoe lang houdt hij dat nog vol? Wordt het tijd om te stoppen?

Op de VPRO website zegt Pierre Bokma: “Ik vind het spannend om Zomergast te zijn. De eeuwige angst van een acteur is je geheim kwijt te raken. Maar misschien heeft mijn geheim nu wel lang genoeg geduurd…”

Moeten we dat lezen als een voorbode voor een naderend afscheid van het toneel? Of gaat Bokma voor ‘sterven in het harnas’?

Samen met Hanneke Groenteman wil Pierre Bokma vanavond ook “de wereld een beetje begrijpen aan de hand van zijn fragmenten” en zijn kijk op de wereld duiden “Over de mens. Over de oneindigheid”. In een interview met het Belgische Humo zei hij dat zo: “Waar is het misgegaan?: voor mij is dat de hoofdvraag. Wanneer is de mens zijn oorsprong ter sprake gaan brengen en in vraag gaan stellen? Hoe is het instinct overgegaan in de rede? Want ja, dát is het moment waarop de problemen zijn ontstaan”.

We gaan er voor zitten, vanavond bij de VPRO, 20.15 uur, op NPO 2 en via de livestream op npostart.nl. Natuurlijk zien we ook vanavond graag je reacties op de uitzending tegemoet in de reacties hieronder. Morgen krijgt u weer de Sargasso-recensie van Max Molovich.