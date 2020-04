Een diplomatiek antwoord op vergaande noodmaatregelen.

“We are however deeply concerned about the risk of violations of the principles of rule of law, democracy and fundamental rights arising from the adoption of certain emergency measures.”

Let op welke landen niet getekend hebben. Volgens Politico heeft Hongarije zich donderdagavond ook bij de ondertekenaars gevoegd. Waarmee je de vraag kunt stellen wat de zin is van deze diplomatieke actie van Nederland.

