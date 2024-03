Waarom Trump niet kan winnen in november

‘There simply aren’t enough American voters willing to put him back in the White House’, schrijft Reed Galen van het Lincoln Project.

‘Tussen de verkiezingen van 2016 en 2024 zullen ongeveer 20 miljoen oudere kiezers zijn overleden en zullen ongeveer 32 miljoen jongere Amerikanen de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt. Veel jonge kiezers minachten beide partijen (…) Maar de kwesties die Generatie Z het meest aan het hart liggen – zoals reproductieve rechten, democratie en het milieu – zullen ervoor zorgen dat de meesten van hen Democratisch stemmen.’

‘Als Trump wil winnen, zal hij – anders dan Biden- elke mogelijke kiezer in zijn partij nodig hebben om naar de stembus te gaan, en moet hij stemmen verzamelen van Amerikanen die nog niet beslist hebben en die al lang geleden genoeg van hem hebben gekregen – niet alleen vanwege zijn persoonlijke gedrag, maar ook vanwege zijn beleid.’

‘De Republikeinse Partij staat aan de verkeerde kant bij elke grote kwestie waarmee het Amerikaanse volk wordt geconfronteerd.’ Galen noemt als voorbeelden abortus en de steun aan Oekraïne.

Nicki Haley die Trump heeft uitgedaagd en vorige week besloot te stoppen met haar campagne ‘heeft geweigerd Trump te steunen en heeft verklaard dat het aan hem is om de steun van haar kiezers te winnen. En er zijn goede redenen om te betwijfelen of hij daarin zal slagen. In plaats van in november op Trump te stemmen, zullen veel aanhangers van Haley waarschijnlijk thuis blijven of op Biden stemmen. In Iowa zei 49 procent van de zelfbenoemde Haley-caucusbezoekers dat ze precies dat zouden doen.’

