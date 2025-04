Trump zet de leugendetector in

FBI mag vermeende klokkenluiders nu ook aan een leugendetector hangen

‘Ook ambtenaren die in de afgelopen maanden hun baan verloren, kunnen zo worden gecontroleerd. De laatste tijd waren er diverse lekken over het disfunctioneren van door Trump benoemde leiders in de diverse ministeries.’ De man die vrijwel dagelijks door de pers betrapt wordt op een leugen gaat zijn uit de school klappende ambtenaren nu onder druk zetten met een apparaat waarvan de betrouwbaarheid hoogst twijfelachtig is. ‘De leugendetector of polygraaf wordt in Nederland als onbetrouwbaar aangemerkt. Die komt volgens politiewoordvoerder Luna van Heerwaarden in het beste geval toch maar op 50 procent betrouwbaarheid uit, stelde ze twee jaar terug in WNL-programma Het Misdaadbureau. Ook is het als verdachte niet verboden te liegen. “Verdachten worden niet veroordeeld omdat ze liegen”, aldus Van Heerwaarden.’

