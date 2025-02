Trump weert persbureau AP

Journalisten van persbureau AP zijn niet langer welkom in het Witte Huis

Het Witte Huis zegt dat de maatregel “voor onbepaalde tijd” geldt, omdat het persbureau weigert mee te gaan in de naamsverandering van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika.

De hoofdredacteur van Associated Press (AP), Julie Pace, noemde dat “onacceptabel” en “in strijd met de grondwet”, waarin persvrijheid is vastgelegd. Pace zei dat het “alarmerend” is dat AP door het Witte Huis “wordt gestraft voor onafhankelijke berichtgeving”.

Google Maps en Apple Maps gaan wel mee in de naamsverandering

Trumps woordvoerder Karoline Leavitt zei gisteren dat het aan de president is om te beslissen wie er welkom is bij zijn persmomenten, en dat AP nu de gevolgen ondervindt voor zijn “leugens” over de Golf van Amerika. “Het is gewoon een feit dat het water ten zuiden van Louisiana de Golf van Amerika heet. Ik snap niet waarom media het niet zo willen noemen.” Een andere medewerker uit Trumps entourage, Tyler Budowich, zei dat AP “verdeeldheid zaait, en vasthoudt aan desinformatie” door vast te houden aan de naam Golf van Mexico.

AP wil niet meegaan in de door Trump per decreet afgekondigde naamswijziging van de Golf van Mexico, omdat die benaming al meer dan 400 jaar wordt gebruikt. En omdat het persbureau afnemers van over de hele wereld bedient, terwijl de beslissing van Trump alleen in de Verenigde Staten geldt.