Spaanse conservatieven houden Madrid in handen

De regionale verkiezingen in Madrid leverden een overwinning op voor de conservatieve Partido Popular

De PP profiteerde van het enorme verlies van de centrumrechtse Cuidadanos, die alle zetels verloor. Isabel Díaz Ayuso, de leider van de PP, voerde een agressieve campagne tegen de centrale linkse regering. In afwijking van het landelijke beleid maakte ze vroegtijdig een einde aan de lockdown. De PP kreeg echter geen absolute meerderheid en zal een coalitiepartner nodig hebben. Dat wordt waarschijnlijk de extreemrechtse Vox.

De socialistische PSOE had het slechtste resultaat ooit in Madrid. Podemos voorman Iglesias die zijn positie als vice premier in de landelijke politiek had opgegeven om bij de verkiezingen in Madrid een slag te slaan voor zijn partij heeft, ondanks een winst van drie zetels, zijn aftreden aangekondigd. Iglesia’s linkse concurrent Más Madrid won vier zetels en werd daarmee in de regio de tweede partij.