SG-café zaterdag 27-06-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 27-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café vrijdag 26-06-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 26-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Bejaarde zoon van Chroesjtsjov eindigt met kogel in hoofd He died June 18 in Cranston, R.I., at 84. The cause of death was a gunshot wound to the head, said Joseph Wendelken, a spokesman for the state medical examiner’s office. A spokesman for the Cranston police said foul play was not suspected. Zelfdoding, of zou iemand een oude rekening hebben willen vereffenen? En zo ja, welke dan? Sergei Chroestsjov werd Amerikaans staatsburger na de val van de Sovjet-Unie in 1991.Zelfdoding, of zou iemand een oude rekening hebben willen vereffenen? En zo ja, welke dan?

Veronica Inside cancelt zichzelf Johan Derksen en René van der Gijp kunnen niet langer door één deur met Wilfred Genee. Volgens Van der Gijp organiseerde Genee op TV een publiekstribunaal waar Derksen ter verantwoording werd geroepen voor uitlatingen over Akwasi.

SG-café donderdag 25-06-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 25-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café woensdag 24-06-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 24-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café dinsdag 23-06-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 23-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café maandag 22-06-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 22-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.