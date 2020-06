SG-café vrijdag 12-06-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 12-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

'FvD-beveiligers mishandelen demonstrant' Een activist die ludiek demonstreerde tijdens het uitdelen van de Forum voor Democratie-krant werd naar eigen zeggen door de beveiliging van Baudet van de politieke manifestatie weggehaald en 20 minuten lang onrechtmatig vastgehouden.

Reclame voor Hollandse jenever in de VS op kosten van de EU Vandaag in Follow the Money: 'Bols, De Kuyper, Herman Jansen, Bobby's en het Belgische Smeets hebben 1,5 miljoen euro Europese subsidie aangevraagd voor een reclamecampagne in de Verenigde Staten, die loopt van 2018 tot 2022 en in totaal 1,9 miljoen euro gaat kosten. Daarmee hoopt de club het hoofd te bieden aan de krimpende vraag naar gedistilleerd op de Europese markt.' De subsidie wordt gegeven ter bevordering van de afzet van landbouwproducten. Verantwoordelijk minister voor de besteding van gelden uit de landbouwfondsen is Carola Schouten (Christen-Unie). Haar collega voor Volksgezondheid Paul Blokhuis (ChristenUnie) sloot eind vorig jaar een preventie-akkoord 'met daarin onder meer afspraken om alcoholreclame verder aan banden te leggen.' 'Het ministerie van Volksgezondheid blijkt bij navraag inderdaad onbekend met de jenevercampagne en is er, op zijn zachtst gezegd, niet blij mee.'

SG-café zaterdag 06-06-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 06-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.