SG-café woensdag 18-12-2019 Dit is het Sargasso-café van woensdag 18-12-2019. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Boeren mogen niet blokkeren De rechter heeft gesproken : de boeren mogen demonstreren maar geen distributriecentra blokkeren. Dat er bij de demonstraties enige hinder zal zijn hoort er bij volgens de rechter, die geen algeheel verbod op de aangekondigde boerenacties wil opleggen want dat komt neer op een verbod op het demonstratierecht. De boeren kunnen dus hun gang gaan, toch willen ze i beroep tegen de uitspraak. Waarom? Geen idee, maar dat er 100.000 euro per blokkade gevorderd gaat worden heeft er misschien toch mee te maken?

Jannie Visscher nieuwe voorzitter SP Ze volgt Ron Meyer op, die zich terugtrok na dramatisch verlies bij de Europese verkiezingen. Meyer had vol op het orgel ingezet op een populistische anti-campagne, waarin PvdA-kanditaat Frans Timmermans werd afgeschilderd als een volgevreten regent. Die tactiek ketste echter in het gezicht van de SP terug: de PvdA won flink, de SP haalde nul zetels.