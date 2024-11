PVV-staatssecretaris plagieerde masterscriptie bij elkaar

Vicky Maeijer, staatssecretaris van Langdurige en Maatschappelijke Zorg, blijkt ongeveer een derde van haar masterscriptie bij elkaar te hebben geknipt en geplakt.

BNR haalde de scriptie door een plagiaatscanner en vroeg drie deskundigen om commentaar. Volgens twee van hen gaat het overduidelijk om plagiaat. Universitair hoofddocent politieke communicatie Michael Hameleers spreekt zelfs ondubbelzinnig van fraude.

Gijs van Oenen, voorzitter van de Rotterdamse examencommissie filosofie oordeelt milder, omdat er volgens hem geen claim is van originaliteit.

Maijer studeerde in 2009 af aan de Erasmusuniversiteit in Internationaal & Europees Publieksrecht. Ze zat toen al namens de PVV in de Tweede Kamer. Als de universiteit zelf ook academische fraude vaststelt, kan ze mogelijk haar titel verliezen.

Plagiërende politici, het komt vaker voor. In Duitsland raakten diverse ministers van de SPD en CDU in opspraak nadat bleek dat ze hadden geplagieerd in hun dissertatie. In sommige gevallen was de blamage zo ernstig dat dit leidde tot aftreden. Ursula von der Leyen kwam er echter goed mee weg. Ook wereldleider Vladimir Putin knipte en plakte zijn proefschrift aan elkaar, maar die durft geen universiteit natuurlijk te krenken.

Wat vindt u? Zou plagiaat in een scriptie of dissertatie net zo zwaar moeten wegen als liegen over het CV? Of betreft het hier eerder een privékwestie?