Peiling: vrouwen Iowa kiezen massaal voor Harris

Een laatste opiniepeiling uit Iowa heeft zowel Republikeinen als Democraten op weten te schudden. Vrouwen zouden in deze ‘red state’ in het Midden-Westen in groten getale overlopen naar Kamala Harris. Ze zou Iowa daardoor wel eens onverwacht kunnen winnen.

En als dat waar is voor Iowa, dan is dat vermoedelijk ook waar voor andere staten in het Midden-Westen. Amerikadeskundige Kirsten Verdel, die in 2008 meewerkte aan de verkiezingscampagne van Obama, legt uit:

De échte bom in de peiling van Selzer: vrouwen van 65 jaar en ouder breken met een verhouding van 2:1 ten opzichte van mannen voor Harris in Iowa. Dát is het grootste nieuws. 57% versus 29%. Een van de redenen daarvoor is wellicht dat in juli een abortusban in ging die al geldt na ZES weken zwangerschap. Vrouwen zijn daar woest over.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen beloven zo een spannende achtbaan te worden, met onverwachte wendingen.