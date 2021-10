Oost-Europese landen eisen een muur

In een gezamenlijke brief eisen twaalf landen aanpassing van de EU-wetgeving om immigranten te weren.

De immigratiecrisis in de EU wordt door de Baltische landen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije Griekenland, Cyprus en Denemarken op de spits gedreven met nieuwe eisen voor een strengere beveiliging van de grenzen. Recente ontwikkelingen, zoals de door Wit-Rusland georkestreerde stroom vluchtelingen aan de grens met Polen, vragen om nieuwe maatregelen volgens deze landen. Een van de eisen is een uit het EU-budget te bekostigen muur:

Physical barrier appears to be an effective border protection measure that serves

the interest of whole EU, not just Member States of first arrival. This legitimate measure

should be additionally and adequately funded from the EU budget as a matter of priority.