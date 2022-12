Omkopingspoging Qatar waarschijnlijk gericht op luchtvaartdeal

Schandaal dwingt EP-leden om de overeenkomst met Qatar Airways te herzien.

Het vermoeden dat de omkoping van het Europese parlementslid Eva Kaili te maken had met een voorstel voor visa-vrij reizen voor inwoners vcan Qatar wordt in twijfel getrokken. Karima Delli van de Franse Groenen, voorzitter van de Transportcommissie van het EP denkt dat de beïnvloedingspogingen van Qatar te maken hadden met een voor het land uitermate lucratieve luchtvaartdeal. Ze heeft nu het initiatief genomen om de ratificering van de overeenkomst stop te zetten en eerst te onderzoeken of er sprake is van onregelmatigheden.

De luchtvaartonderhandelingen tussen de EU en Qatar werden destijds zwaar bekritiseerd door Europese luchtvaartmaatschappijen die vreesden voor oneerlijke concurrentie van de vluchtverbindingen van Qatar Airway naar bestemmingen in heel Azië.