Nakba 2025

Een maandenlange Israëlische militaire operatie in het noorden van de Westelijke Jordaanoever heeft tienduizenden mensen op de vlucht gedreven.

Sinds januari heeft het Israëlische leger een grootschalige militaire operatie uitgevoerd in drie kampen in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, waarbij tienduizenden mensen ontheemd raakten en wijdverspreide verwoestingen werden aangericht. Israëlische functionarissen, die zeggen dat het doel van de operatie is om militanten en hun wapens aan te vallen, hebben gezegd dat het leger erop voorbereid moet zijn om een ​​jaar lang in de kampen te blijven.

In een indrukwekkende fotoreportage laat de New York Times zien hoe Palestijnen in de stad Tulkarem in alle haast hun bezittingen in veiligheid brengen voordat de bulldozers van het Israëlische leger alle huizen verwoest en alle wegen onbegaanbaar maakt.

“Nasr al-Jundi, 45 jaar oud en inwoner van Nur Shams, zei dat hij dinsdag slechts tijd had om een ​​deel van zijn bezittingen te pakken, waaronder kleding, een televisie, een ventilator, een magnetron en een hapjespan. “Ze nemen mijn dromen af”, zei hij. Later verzamelden de bewoners van het kamp zich op een nabijgelegen heuvel en keken toe hoe een bulldozer huizen omverwierp.”