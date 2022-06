Johnson onder druk

Bij tussentijdse verkiezingen in Engeland verliezen de Conservatieven hun zetels.

Opnieuw een nederlaag voor Boris Johnson.

Het resultaat van Tiverton en Honiton, waarbij de Lib Dem-kandidaat, Richard Foord, de Tories’ Helen Hurford met 6.144 stemmen versloeg om een kiesdistrict te krijgen dat al meer dan een eeuw conservatief is in zijn verschillende vormen, wordt beschouwd als de grootste numerieke meerderheid ooit vernietigd in een tussentijdse verkiezing.

Partijvoorzitter Oliver Dowden is afgetreden. In een brief aan Johnson zei Dowden dat de tussentijdse verkiezingen “de laatste waren in een reeks van zeer slechte resultaten voor onze partij”, en voegde eraan toe: “Onze supporters zijn bedroefd en teleurgesteld door de recente gebeurtenissen, en ik deel hun gevoelens.” Er moet nu iets gebeuren, we kunnen zo niet doorgaan, volgens Dowden.

In kringen van de Conservatieven wordt opnieuw gesproken over vervanging van de premier.